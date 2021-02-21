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أحدث صورة لبن سلمان.. وضجة على مواقع التواصل

Lebanon 24
21-02-2021 | 11:30
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نشر رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا على أن هذه الصورة بمثابة تكريم له.
 
وعلق آل الشيخ على الصورة، التي نشرها أمس السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 شباط 2021، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي.. حفظك الله سيدي.. الخادم".

على إثر ذلك، أعرب نشطاء عن إعجابهم بعلاقة الصداقة التي تجمع آل الشيخ ببن سلمان، خاصة أنه من الشخصيات المقربة من ولي العهد، كما أنه يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

ويعد هذا الظهور نادرا لولي العهد السعودي، خاصة أنه ليس من الأشخاص كثيري الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صور مثل التي نشرها آل الشيخ.
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