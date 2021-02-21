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عربي-دولي
أول ظهور لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض!
Lebanon 24
21-02-2021
|
12:00
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قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين.
المغرب العربيإلى ذلك، قال المصدر لرويترز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا في 28 شباط شباط، وهو اليوم الأخير من اجتماعهم.
وقال المصدر إن ترامب "سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة".
ومن المقرر أيضا أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.
والثلاثاء الماضي، دعا ترامب الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، للعمل على عزل زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس ميتش ماكونيل.
وانتقد ترامب ماكونيل بشدة في بيان، ووصفه بأنه "سياسي متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى".
يأتي بيان ترامب بعد أن قال ماكونيل في وقت سابق، إنه على الرغم من أنه صوّت لمصلحة تبرئة الملياردير الجمهوري في محاكمة عزله، إلا أن الرئيس السابق "مسؤول عملياً وأخلاقياً" عن الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني.
المصدر:
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