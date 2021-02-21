عربي-دولي

الجيش الإيراني يهدد بـ"الضرب المبرح"..

Lebanon 24
21-02-2021 | 15:40
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قال الجيش الإيراني، اليوم الأحد، "إن العدو يشعر بالخوف من القدرات الدفاعية الإيرانية"، مهددا بضربة قاسمة في حال ارتكابه أي خطأ ضد الشعب الإيراني.

وأضاف مساعد شؤون التنسیق في الجیش الإیراني الأدمیرال حبیب الله سیاري، إن "الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه واجب على الجميع كما كان الناس في الساحة خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس، ولم يسمحوا للعدو أن يحتل أي شبر من أراضي البلاد أو يهدد الثورة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال الأدميرال سياري، إن "القوات المسلحة تضمن أمن البلاد وكلما زادت جاهزية هذه القوات تزداد قوة الردع، مما يأخذ العدو تكاليف الحرب الباهظة في الحسبان".

وذكر أن "العدو يخاف من قدرات إيران الدفاعية، ويأخذ إيمان شعبنا ومعتقداته واستعداده للتضحية والشهادة في الحسبان ويعرف في حال ارتكابه اي خطأ سيتعرض للضرب المبرح"، مؤكدا أن "جهوزية شعبنا وشبابنا للدفاع عن الوطن جعلت العدو عاجزا عن اتخاذ أي إجراء ضد بلادنا".

وكان الجيش الإيراني، أكد مؤخرا أن طهران "تقوم برصد وتقييم جميع تحركات وقدرات العدو القتالية في المنطقة وخارجها"، مشيرا إلى أن "الحرب مع العدو الاستكباري لم تنته بعد"، منوها إلى أننا "نرصد جميع تحركات العدو".

كما أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن إيران سترد بحزم على أي عرقلة من قبل الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية. وقال إن أي عرقلة لناقلات النفط تعد خرقا للقرارات والأمن الدوليين، لذا يتوجب على المنظمات الدولية وكذلك الدول الحساسة تجاه القرارات وأمن المياه الدولية إبداء رد الفعل تجاه هذه القضية.
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