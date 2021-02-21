نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية من محاولة اغتيال

اكدت مصادر مطلعة سلامة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، من محاولة الاغتيال بطريق جنزور في طرابلس، فيما ترددت معلومات اخرى أنّ وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يتلقى العلاج بأحد مصحات جنزور عقب إطلاق النار على موكبهوقال المصدر إن أحد حراس باشاغا أصيب بجروح، فيما قتل أحد المهاجمين وألقي قبض على عدد من المهاجمين.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، الأحد، بتعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بطريق جنزور في طرابلس.وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن أحد منفذي الهجوم على موكب باشاغا قتل، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين.وتداولت حسابات على مواقع التواصل معلومات تفيد بأن هناك "محاولة لاغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا في جنزور من قبل سيارة مصفحة".