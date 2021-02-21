"هيئة تحرير الشام" تلقي القبض على قيادي بارز بتنظيم "حراس الدين"







وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عبر موقعه الرسمي أنّه "رصد استنفاراً أمنياً لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، وبعض المناطق الواقعة في ريف جسر الشغور غربي إدلب. ذكرت التقارير أنّ "هيئة تحرير الشام" في سوريا ألقت القبض على القيادي البارز في تنظيم "حراس الدين" أبو عبد الله السوري، وهو نجل القيادي البارز في جبهة النصرة رضوان ناموس (المعروف بأبي فراس السوري) الذي قُتل في غارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في نيسان 2016.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عبر موقعه الرسمي أنّه "رصد استنفاراً أمنياً لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، وبعض المناطق الواقعة في ريف جسر الشغور غربي إدلب.



وأشار المرصد إلى أنّ هيئة تحرير الشام اعتقلت ما لا يقل عن 10 إرهابيين جلهم من جنسيات غير سورية ينتمون لتنظيم "حراس الدين" الموالي لتنظيم "القاعدة".



وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عمليات الاعتقال جرت بعد مداهمة منازل البعض من هؤلاء الإرهابيين، في حين أن البعض الآخر منهم جرى اعتقاله من قِبل الحواجز التي نشرتها "تحرير الشام" في مدينة إدلب ومحيطها وريف إدلب الغربي.