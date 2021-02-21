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ماكرون يهنئ الرئيس الجزائري على العفو عن معتقلي رأي

Lebanon 24
21-02-2021 | 20:30
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رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالعفو عن معتقلي رأي الذي قرره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي وذلك في اتصال هاتفي بينهما السبت، كما أعلن قصر الاليزيه الأحد.
وقال الاليزيه في بيان إن "رئيس الجمهورية عبر عن دعمه لتطبيق الاصلاحات الجارية".
وكان الرئيس الجزائري وعد الجمعة باجراء تعديل وزاري في غضون "48 ساعة" وحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية السنة.
 
وقرر من جانب آخر العفو عن "ما بين 55 و 60" معتقلا من الحراك، الحركة الشعبية التي انطلقت عام 2019 ونتج عنها رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة بعد أربع ولايات متتالية.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "رحب بالعفو الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون عشية الذكرى الثانية لبدء الحراك".
وتابعت أن "الرئيسين اتفقا على تعزيز التعاون بين فرنسا والجزائر".
وقالت "تبادلا من جانب آخر وجهات النظر حول الخطوات التالية للتقرير الذي سلمه بنجامين ستورا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، لرئيس الجمهورية في 20 كانون الثاني الماضي".
وكلّف إيمانويل ماكرون بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر الحديث، في تموز "بإعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر" التي وضعت أوزارها العام 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
واعتبر وزير الاتصال الجزائري والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر الأربعاء، ان تقرير المؤرخ الفرنسي "جاء دون التوقعات".
وأعلن الاليزيه ان ماكرون أكد على "نوعيته" و"كرر لمحاوره تأكيد رغبته في مواصلة العمل حول الذاكرة، والاعتراف بالحقيقة والمصالحة".
مع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر في 2022، لا يزال هذا الملف حول ذاكرة الحرب يلقي بثقله على العلاقات بين البلدين.
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