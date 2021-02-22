عربي-دولي

الشرق الأوسط امتحان كبير للقاح بايدن

Lebanon 24
22-02-2021 | 06:22
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كتب غسان شربل في " الشرق الاوسط": بايدن شاهد قديم. أبرز الملفات التي يواجهها اليوم كانت مطروحة يوم دخل بكامل حماسته منتخَباً في مجلس الشيوخ عام 1972. وشاءت الصدفة أن تكونَ السنة نفسها التي حقق فيها رئيس اسمه ريتشارد نيكسون، بجهود غير عادية من رجل اسمه هنري كيسنجر، خطوة افتتاح القارة الصينية. اهتز العالم بأسره وفرك عينَيْه حين شاعت صورة الإمبراطور الشيوعي ماو تسي تونغ يستقبل في بلاده سيد الإمبريالية الأميركية.
في الكلمة التي وجَّهها إلى مؤتمر ميونيخ للأمن حرص بايدن على مخاطبة الأوروبيين مؤكداً أنَّ «الولايات المتحدة عادت، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي». ورغم تشديده على عدم العودة «إلى تكتلات الحرب الباردة الجامدة» أكد أنَّ أميركا ملتزمة روح التحالف الأطلسي، والبنود التي تفرض الشراكة في مواجهة التحديات والتعديات. ولم يكن سراً أنَّ جهات أوروبية عدة اعتقدت أنَّ مشهد أميركا التي تسارع إلى إنقاذ أوروبا عسكرياً لم يعد قابلاً للتكرار في حال تعرُّض القارة القديمة لتهديد روسي داهم

ورغم الاتفاق أنَّ الهمَّ الصيني بات الهم الأول لأي إدارة أميركية، فإنَّ الانطباع السائد أنَّ الامتحان الأول سيتم على أرض الشرق الأوسط وتحديداً في الملف الإيراني. لقد ذهب ترمب بعيداً في هذا الملف. خرج من الاتفاق النووي واعتمد سياسة «الضغوط القصوى». سلَّط الضوء على ما تجاهله الاتفاق النووي الذي أبرمه باراك أوباما وهو تطوير الترسانة الباليستية الإيرانية، وتحول سياسة زعزعة الاستقرار الإيرانية نهجاً ثابتاً في المنطقة. والنقطة الأخرى هي أنَّ ترمب أمر بقتل جنرال الجنرالات الإيرانيين، وراعي الاختراقات العراقية والسورية واللبنانية واليمنية الجنرال قاسم سليماني

ليس سراً أنَّ الشرق الأوسط هو المريض الأصعب في عيادة بايدن. لا يمكن إنقاذ المنطقة استناداً إلى وصفات سابقة تكشفت نواحي النقص فيها. لا بدَّ من لقاح أميركي عاقل لمريض الشرق الأوسط. لقاح يقوم على عودة الجيوش والميليشيات إلى خرائطها الأصلية، وإعادة كل أرض إلى أصحابها، وترميم الحدود الدولية وهيبة القانون الدولي. لا يجوز ترك الشرق الأوسط غابةً للاحتلالات، ومسرحاً للصواريخ والمسيرات والمرتزقة والمجموعات الظلامية. الشرق الأوسط امتحان كبير للقاح بايدن.
المصدر: الشرق الأوسط
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