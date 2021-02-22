عربي-دولي

حلف الـ"ناتو" يواجه ثلاث عقبات اساسية

Lebanon 24
22-02-2021 | 07:00
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كتب جيمس ستافريديس القائد العسكري السابق لحلف الناتو في " الشرق الاوسط": "وراء الراحة في عودة تعاون الولايات المتحدة، تكمن ثلاث مشكلات صعبة للغاية لا يمكن للدول الثلاثين الأعضاء في "ناتو" التخلص منها.
الأولى هي المستوى غير المتكافئ للإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وبقية دول الحلف. فحتى إذا انخفضت ميزانية الدفاع في ظل إدارة بايدن (يتوقع معظم المحللين انخفاضاً بنسبة من 1 في المائة إلى 2 في المائة)، ستظل الولايات المتحدة تنفق أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة

التحدي الرئيسي الثاني أو المشكلة الثانية هي أفغانستان، إذ إن هناك قليلاً من الحماس للمضي قدماً في مهمة «ناتو» بالنظر إلى عقدين من الوجود المؤلم.

والثالثة هي أنَّ هناك خلافاً جوهرياً حول نهج الحلف تجاه الصين، حيث تريد الولايات المتحدة جذب دول «ناتو» والدول الأوروبية الأخرى إلى تحالف عالمي مؤيد للديمقراطية كقوة موازنة عالمية للصين.

هناك كثير من العقبات الأخرى التي تواجه الحلف وهي: مهمة مكافحة الإرهاب في العراق، والمغامرة الروسية في أوكرانيا، والتوتر البحري في القطب الشمالي، والاختراق السيبراني (القرصنة الإلكترونية)، وتدفق اللاجئين جراء الاضطرابات في بلاد الشام وليبيا". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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