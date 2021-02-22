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البعوض يجتاح هذه العاصمة!

Lebanon 24
22-02-2021 | 08:00
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يعاني سكان العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس من انتشار البعوض بشكل كبير والذي كان ظهوره بسبب عدد من الظروف، بحسب وسائل الإعلام.

وتعتبر هذه الحشرة التي تزعج سكان العاصمة النوع الأكثر شيوعا في المنطقة، ولكن هذا العام تطورت الظروف الجوية بحيث زاد عددها بشكل كبير، كما يوضح عضو في جمعية علم الحشرات في الأرجنتين، العالمة ماريا فيكتوريا ميسيلي.

وكانت بعض العوامل ساهمت في ظهورها بشكل كبير وفجائي منها فترة جفاف طويلة، تلتها أمطار غزيرة ما أدى إلى انتشار هذه الحشرات بكثافة.

ولا ينقل هذا البعوض الأمراض الخطيرة، لكن لدغاته يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية مؤلمة.
المصدر: وكالات
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