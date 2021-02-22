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هل يزيد عديد القوات أو القواعد العسكرية في سوريا؟

Lebanon 24
22-02-2021 | 09:30
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أعلنت قوات التحالف الدولي في سوريا أنه لا زيادة في حجم القوات والقواعد الأميركية هناك، فيما بدا ردا على تقارير نشرتها وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وختم المتحدث باسم التحالف الذي تقوده واشنطن واين ماروتو تغريدة له على تويتر بالقول إنه لا زيادة في حجم القوات ولا في القواعد.

وقال ماروتو إن "مهمة التحالف في شمال شرق سوريا لم تتغير" وأن التحالف "يعمل مع وإلى جانب ومن خلال شريكنا قوات قسد لتحقيق هزيمة داعش" وأشار إلى أنه يسيرّ دوريات أمنية بشكل منتظم لإعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد".


وكانت "سانا" أعلنت قبل 3 أيام أن القوات الأميركية باشرت في إنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة المالكية أقصى شمال شرق الحسكة.

وقبل أقل من شهر أعلنت "سانا" أن القوات الأميركية باشرت بإنشاء قاعدة جديدة في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.
المصدر: روسبا اليوم
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