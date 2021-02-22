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"منبع كورونا".. هذا ما كشفه مسؤول أميركي كبير

Lebanon 24
22-02-2021 | 11:00
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أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لم تفلح حتى الآن في تحديد منبع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وفي مقابلة مع شبكة CBS، قال سوليفان: "ليس بوسعي أنا ولا بوسع الإدارة الأميركية كلها تحديد مصدر كوفيد-19 بدقة".

وقال المسؤول إن من أسباب تعثر الجهود المبذولة لتحديد مصدر المرض "قلة الشفافية من قبل سلطات الصين"، مضيفا أن على منظمة الصحة الدولية أن تقوم بعمل كبير في هذا الاتجاه.

وتم رصد بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019. ومطلع العام الجاري، زار خبراء منظمة الصحة العالمية هذه المدينة، حيث عملوا مع نظرائهم الصينيين لكنهم أخفقوا في تحديد مصدر الجائحة.

ولم تستبعد إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن يكون الفيروس قد بدأ انتشاره من أحد مخابر ووهان، لكن منظمة الصحة العالمية لم تجد حتى الآن أدلة تدعم هذه الفرضية.
المصدر: انترفاكس - روسيا اليوم
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