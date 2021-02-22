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مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو خلال هجوم مسلح

Lebanon 24
22-02-2021 | 13:42
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قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا لوكا أتانازيو، الاثنين بالرصاص خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا لوكالة فرانس برس إن السفير لوكا أتانازيو "توفي متأثراً بجراحه".

وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك لفرانس برس أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.
المصدر: سكاي نيوز
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