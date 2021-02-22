عربي-دولي

قرار غريب حول ملياردير اسرائيلي اتخذه ترامب.. وبايدن يضع يده عليه

Lebanon 24
22-02-2021 | 15:30
A-
A+
يتعلق بملياردير إسرائيلي... إدارة بايدن تحقق في





Doc-P-796303-637496031102950459.jpg
Doc-P-796303-637496031102950459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحقق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في قرار وُصف بأنه استثنائي، اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في أيامه الأخيرة بالمنصب.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الحديث يدور عن رفع ترامب العقوبات المفروضة على الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر بسبب مزاعم بالفساد في أعماله بالكونغو.

وأشارت إلى أن تحقيقا واسع النطاق كشف في صحيفة نيويورك تايمز أن غيرتلر استخدم أحد أعضاء جماعة ضغط لإقناع ترامب برفع العقوبات عنه قبل مغادرته البيت الأبيض.

وقام الملياردير الإسرائيلي الذي يستثمر في مناجم الذهب بالكونغو بتوظيف المحامي آلان ديرشويتز المقرب من ترامب ومن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس بيري.

وفي نهاية الأمر، توصل غيرتلر إلى اتفاق مع السلطات بأنه سيوافق على الإشراف الخارجي على أعماله في الكونغو لمدة عام، مقابل إعفاءه من العقوبات، والتي تضمنت تجميد جميع حساباته في الولايات المتحدة.

وصنفت مصادر في وزارتي الخارجية والمالية الاتفاق، الذي تم بدون علم المتخصصين وبدون وثائق، بأنه غير تقليدي وغير مسبوق.

ووفقا للتحقيق، استخدم غيرتلر أيضا عناصر في إسرائيل للضغط من أجله، بما في ذلك المحامي بوعز بن تسور، أحد محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

ولدى تفسير قرار رفع العقوبات عن الملياردير الإسرائيلي، زُعم أن أعماله تنطوي على قيمة للأمن القومي الأميركي، لكن دون ذكر أي تفاصيل عن ذلك.

ويكشف التحقيق أنه في عام 2002، أرسل الزعيم الكونغولي آنذاك، لوران كابيلا، رسالة إلى الرئيس الأميركي في حينها جورج دبليو بوش، أعلن فيها تعيين غيرتلر كممثل له في المحادثات مع الإدارة الأميركية.

واتهمت لجان التحقيق الدولية غيرتلر بالتوقيع مع كابيلا صفقات تجارية غير نزيهة في الكونغو، والتي سلبت سكان البلاد الكثير من مواردهم الطبيعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2021-02-22
19:30 | 2021-02-22
19:08 | 2021-02-22
19:00 | 2021-02-22
18:00 | 2021-02-22
17:30 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website