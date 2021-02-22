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عربي-دولي
أول لقاء منذ المصالحة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان في دولة عربية
Lebanon 24
22-02-2021
|
16:00
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التقى وفدان إماراتي وقطري، اليوم الإثنين، في دولة عربية في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان قمة العلا، التي أسدلت الستار على الأزمة الخليجية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن وفدين رسميين يمثلان كلا من الإمارات وقطر في دولة الكويت لمتابعة بيان "العُلا".
كما أكد "على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وبحسب المصدر ذاته، ثمن الجانبان جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.
وتوجه الجانبان بالشكر إلى أمير الكويت نواف الأحمد على "المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين".
واستضافت مدينة العلا السعودية في 5 كانون الثاني الماضي، قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي استمرت منذ حزيران 2017 إثر إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر، مقاطعة قطر.
المصدر: سبوتنيك
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