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عربي-دولي
زاخاروفا: موسكو ترى فرصة لإحياء الاتفاق النووي بعد التوافق بين طهران ووكالة الطاقة الذرية
Lebanon 24
22-02-2021
|
20:30
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يزال هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مرة أخرى، بعد الاتفاقات الأخيرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مواصلة أنشطة التحقق والرصد لمنشآت إيران النووية لفترة تمتد إلى 3 أشهر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين إنه "نتيجة للتفاهمات بين وكالة الطاقة الذرية وإيران، هناك مساحة للجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء الاتفاق النووي والتزام الجميع بكل بنوده".
يذكر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أصدرت بياناً مشتركاً، يوم الجمعة الماضي، دعت فيه إيران إلى وقف إنتاج معدن اليورانيوم والإلتزام بواجباتها تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة، وقالت الحكومات الثلاث إنها تتابع بقلق بالغ التأكيد الأخير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ومؤخرا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بنيتها بشأن إجراء أبحاث حول إنتاج معدن اليورانيوم في مصنع بأصفهان، وهو المعدن المحظور إنتاجه بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حين أكد الرئيس الحالي جو بايدن أنه لن يعود إلى الاتفاق إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة أولا، دون شروط مسبقة ودون تفاوض جديد أو دخول أطراف جديدة على الاتفاق.
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