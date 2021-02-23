عربي-دولي

واشنطن تحذّر: سنحمّل إيران "مسؤولية" الهجمات في العراق

Lebanon 24
23-02-2021 | 09:00
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حذرت الولايات المتحدة بأنها ستحمّل إيران "المسؤولية" عن أفعال حلفاء إيران في العراق، لكنّها أكدت أنها لن تسعى لتصعيد النزاع.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتّجاه السفارة الأميركية في بغداد "سنحمّل إيران المسؤولية عن أفعال أتباعها الذين يهاجمون الأميركيين" في العراق.

 

إلا أن المسؤول الأميركي أوضح أن القوات الأميركية ستتجنّب المساهمة في "تصعيد يصب في مصلحة إيران".

 

من جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إعلان طهران عزمها وقف العمل بالبروتوكول الإضافي.

 

وقال برايس إن واشنطن تدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما تبدي استعداداً للقاء الإيرانيين ضمن إطار اجتماع لمجموعة خمسة زائد واحد.

 

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض إلى مرحلة تعود فيها إيران لالتزاماتها وحينها ستعود واشنطن للاتفاق، لكنه نفى علمه بأي رد رسمي من إيران على الدعوة الأوروبية للتفاوض.

 

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

المصدر: سكاي نيوز
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