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عربي-دولي
هذا موعد محاكمة نتنياهو في اتهامات الفساد
Lebanon 24
23-02-2021
|
10:00
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كشفت محكمة إسرائيلية، أمس الاثنين، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات الفساد لن تستأنف إلا بعد معرفة آراء الناخبين فيه خلال انتخابات الشهر المقبل.
وواجه نتنياهو اتهامات في 2019 بالحصول على هدايا من أصدقاء أثرياء، والسعي لاستصدار قرارات تنظيمية تفضيلية لمستثمرين في الإعلام مقابل الحصول على تغطية مميزة.
ومثلت الاتهامات قضية محورية خلال ثلاثة انتخابات لم تخرج بفائز صريح.
وستجري إسرائيل رابع انتخابات برلمانية في عامين يوم 23 مارس، وفقا لرويترز.
وكان نتنياهو قد نفى الاتهامات الموجهة إليه أمام لجنة من ثلاث قضاة في محكمة بالقدس، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكرت المحكمة، الاثنين، أنها ستنظر في الأدلة اعتبارا من الخامس من نيسان.
ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، وذلك بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999.
المصدر: سبوتنيك
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