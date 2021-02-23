عربي-دولي

ردا على قصف المقار الدبلوماسية في العراق.. مقتدى الصدر يوجه "رسالة قوية"

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-796555-637496694653774528.jpg
Doc-P-796555-637496694653774528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء رسالة قوية، ردا على عمليات قصف المقار الدبلوماسية في العراق.

 

وقال الصدر، في تغريدة له عبر "تويتر"، "أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم... ويزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر".

 

وأضاف "وما من رادع لهم ولأفعالهم"، متسائلاً "هل ترويع المواطنين وتعريض حياة المدنيين للخطر يتلاءم مع المقاومة؟ أم هو يشوه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب!".

 

وتابع الصدر: "أتقوا الله وكفاكم"، مطالباً الحكومة "بأن لا تقف مكتوفة الأيدي".

 

 

وأعلن الأمن العراقي، مساء أمس الاثنين، سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتخذها الحكومة الاتحادية مقرا لها، وأحد الأحياء الراقية في وسط العاصمة بغداد، وتضم مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.

 

ويعتبر هذا الهجوم هو ثالث هجوم صاروخي في العراق خلال أسبوع لاستهداف مناطق تستضيف جنودا أو دبلوماسيين أو مقاولين أمريكيين، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مدنيا واحدا على الأقل كان موظفا لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-02-23
13:00 | 2021-02-23
12:30 | 2021-02-23
12:00 | 2021-02-23
11:30 | 2021-02-23
11:15 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website