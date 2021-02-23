عربي-دولي

من داخل الأراضي القطرية.. تركيا توجه رسالة إلى السعودية

Lebanon 24
23-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-796563-637496717548663540.jpg
Doc-P-796563-637496717548663540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد السفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، أن بلاده "تريد علاقات جيدة مع السعودية".

 

وقال كوكصو، في حوار مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن بلاده "تتمنى وجود علاقات جيدة مع السعودية باعتبارهما دولتين مهمتين في المنطقة والعالم".

 

وبشأن العلاقات مع قطر، أكد السفير التركي أن بلاده وقطر تتعاونان لحل مشاكل المنطقة، مؤكدا أن" للعلاقات التركية القطرية رصيد كبير للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وتابع أن "العلاقة بين تركيا وقطر تأسست على الوقوف مع الحق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين"، مشددا على أن الدولتين "تتعاونان من أجل حل المشاكل في المنطقة".

 

كما وصف الدبلوماسي التركي، العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية ومميزة، حيث يتطلعان لزيادة التعاون بينهما والاستمرار في المشاورات"، مؤكدا أن تركيا "تشدد دائما على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لها ولجيرانها في الشرق الأوسط".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-02-23
13:00 | 2021-02-23
12:30 | 2021-02-23
11:30 | 2021-02-23
11:15 | 2021-02-23
11:00 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website