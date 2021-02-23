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عربي-دولي
بايدن واتصال مع العاهل السعودي.. إليكم ما كشفه البيت الأبيض
Lebanon 24
23-02-2021
|
10:45
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أفاد البيت الأبيض بأنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن محادثة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أجابت الأسبوع الماضي عن سؤال حول موعد إجراء حديث بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلة: "لقد أوضحنا منذ البداية أننا سنقوم بإعادة ضبط علاقتنا مع السعودية".
وأضافت: "وجزء من ذلك هو إعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والسعودية ليكون بين الرئيس والملك. أتوقع أنه في الوقت المناسب، سيجري الرئيس محادثة مع الملك سلمان، لكن ليس لدي توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية في وقت سابق أن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، بشأن موعد الحديث بين الرئيس جو بايدن والعاهل السعودي بالضبط كانت بمثابة "ضربة قوية" لولي العهد السعودي.
المصدر: وكالات
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