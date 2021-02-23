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اختطفه "الثعلب" وكان أول أمين عام لـ"أوبك".. وفاة السعودي أحمد زكي يماني (صورة)

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:15
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توفي اليوم الثلاثاء، وزير البترول السعودي السابق، أحمد زكي يماني، عن عمر ناهز الـ91 عاما، وسيتم مواراة جثمانه الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد زكي يماني ولد في عام 1930، وتولى وزارة البترول في 1962، وتم اختطافه في العام 1975، من قبل مجموعة الشهير كارلوس، الملقب بـ"الثعلب"، خلال اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في العاصمة النمساوية فيينا.
 
 
 
ودرس أحمد زكي يماني الحقوق في جامعة القاهرة، وتخرج من جامعة هارفارد، وقبل أن يتولى منصبه كوزير نفط، عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء، ووزير دولة، وعضو مجلس وزراء في عام 1960، حيث أنه كان أول أمين عام  لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.
المصدر: روسيا اليوم - عكاظ
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