سيئول: سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدينا بعد التشاور مع واشنطن





وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية، أنّه تم التوصل إلى اتفاق صباح الاثنين (بتوقيت طهران) خلال اجتماع بين محافظ البنك الإيراني المركزي عبد الناصر همتي، والسفير الكوري لدى إيران ريو جيونغ-هيون.



من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إنّه سيتم الإفراج عن مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بعد التشاور مع واشنطن، وذلك بعد أن قالت إيران إنّه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الكوري حول كيفية تحويل واستخدام الأموال المجمدة.وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية، أنّه تم التوصل إلى اتفاق صباح الاثنين (بتوقيت طهران) خلال اجتماع بين محافظ البنك الإيراني المركزي عبد الناصر همتي، والسفير الكوري لدى إيران ريو جيونغ-هيون.من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إنّه سيتم الإفراج عن مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وأكد ربيعي أن "إيران توصلت إلى تفاهمات مع كوريا الجنوبية واليابان، وأنها تتفاوض مع العراق وسلطنة عُمان، للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة" هناك.

وكان مسؤول من الخارجية الكورية قد صرح في وقت سابق من الشهر بأن سيئول وواشنطن على وشك الانتهاء من مباحثات حول استخدام الأموال المجمدة لدفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة لدى إيران، مع موافقة إيران على الاقتراح.



ومن أجل تسهيل التجارة الإنسانية مع إيران بما يشمل الأدوية والمعدات الطبية تسعى كوريا الجنوبية لاستخدام قناة تواصل سويسرية مدعومة من الولايات المتحدة وهي الاتفاقية السويسرية للتجارة الإنسانية، حيث سيتم استخدام الأموال الإيرانية لشراء منتجات الشركات السويسرية، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية.