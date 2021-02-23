20
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران عن القنبلة التي استخدمت في اغتيال سليماني والمهندس: "لم تكن عادية"!
Lebanon 24
23-02-2021
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق، اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس ورفاقهما، "لم تكن قنبلة عادية".
وأضاف باقري، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنّ "القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما، لم تکن قنبلة عادية، بل قنبلة يتم بها استهداف المعدات المدرعة، وهي تخترق الفولاذ بسمك 30 سانتيمتراً، كي يتم تقطيع أجسادهم إرباً إرباً".
وتابع قائلاً: "سليماني ضيف أجنبي دخل العراق بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، وكان يحمل رسالة إلى السعودية، ووصل العراق عبر طائرة مدنية في زيارة علنية".
وأوضح أنّ طائرات حلقت من القواعد العسكرية في الكويت والأردن والعراق، واستهدفت السيارة التي كانت تقل سليماني والمهندس.
وكان سليماني والمهندس وآخرين قد تمّ اغتيالهم بغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
19:33 | 2021-02-22
22/02/2021 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
19:45 | 2021-02-22
22/02/2021 07:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
22:27 | 2021-02-22
22/02/2021 10:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
استقدام طائرة ومقتل مطلوب.. عمليات الدهم في العسيرة-بعلبك تابع
Lebanon 24
استقدام طائرة ومقتل مطلوب.. عمليات الدهم في العسيرة-بعلبك تابع
17:00 | 2021-02-22
22/02/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
10:30 | 2021-02-23
23/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-02-23
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:00 | 2021-02-23
أنقرة تردّ على "تحرّش" مقاتلات يونانية بسفينة تركية!
15:30 | 2021-02-23
الإتحاد الأوروبي: الاتفاق بين إيران و"الطاقة الذرية" فرصة لإحياء المسار الدبلوماسي
15:00 | 2021-02-23
جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازينكا أو اثنتان؟ دراسات تكشف
14:30 | 2021-02-23
الأمم المتحدة: مستعدّون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا!
14:09 | 2021-02-23
رسالة من نتنياهو لإيران: لن نسمح لكم بامتلاك السلاح النووي!
فيديو
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
23/02/2021 16:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
15:00 | 2021-02-23
23/02/2021 16:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
21:00 | 2021-02-22
23/02/2021 16:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact