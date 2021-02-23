إيران عن القنبلة التي استخدمت في اغتيال سليماني والمهندس: "لم تكن عادية"!

قال قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق، اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس ورفاقهما، "لم تكن قنبلة عادية".وأضاف باقري، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنّ "القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما، لم تکن قنبلة عادية، بل قنبلة يتم بها استهداف المعدات المدرعة، وهي تخترق الفولاذ بسمك 30 سانتيمتراً، كي يتم تقطيع أجسادهم إرباً إرباً".وتابع قائلاً: "سليماني ضيف أجنبي دخل العراق بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، وكان يحمل رسالة إلى السعودية، ووصل العراق عبر طائرة مدنية في زيارة علنية".وأوضح أنّ طائرات حلقت من القواعد العسكرية في الكويت والأردن والعراق، واستهدفت السيارة التي كانت تقل سليماني والمهندس.