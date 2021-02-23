عربي-دولي

إيران عن القنبلة التي استخدمت في اغتيال سليماني والمهندس: "لم تكن عادية"!

Lebanon 24
23-02-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-796641-637496841098442409.jpg
Doc-P-796641-637496841098442409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق، اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس ورفاقهما، "لم تكن قنبلة عادية".

وأضاف باقري، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنّ "القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما، لم تکن قنبلة عادية، بل قنبلة يتم بها استهداف المعدات المدرعة، وهي تخترق الفولاذ بسمك 30 سانتيمتراً، كي يتم تقطيع أجسادهم إرباً إرباً".

وتابع قائلاً: "سليماني ضيف أجنبي دخل العراق بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، وكان يحمل رسالة إلى السعودية، ووصل العراق عبر طائرة مدنية في زيارة علنية".

وأوضح أنّ طائرات حلقت من القواعد العسكرية في الكويت والأردن والعراق، واستهدفت السيارة التي كانت تقل سليماني والمهندس.
 
وكان سليماني والمهندس وآخرين قد تمّ اغتيالهم بغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020. 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-02-23
16:00 | 2021-02-23
15:30 | 2021-02-23
15:00 | 2021-02-23
14:30 | 2021-02-23
14:09 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website