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عربي-دولي
الأمم المتحدة: مستعدّون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا!
Lebanon 24
23-02-2021
|
14:30
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أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، استعداد الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا في حال طلبت ذلك الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أكد فيه أنّ "لدى المكتب العسكري القدرة لذلك وأنهم جاهزون للمساعدة في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار"، بحسب ما نقل موقع بوابة أفريقيا".
وأضاف أنهم "على اطلاع مستمر على تطورات محادثات وقف إطلاق النار وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تتبنى دورًا مركزياً في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض".
المصدر:
وكالات
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