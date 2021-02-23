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رسالة من نتنياهو لإيران: لن نسمح لكم بامتلاك السلاح النووي!

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:09
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أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنّ تل أبيب "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشدّداً على على أن "إسرائيل لا تعوّل على أي اتفاق مع نظام متطرف".
 
وأفاد نتنياهو في رسالة موجهة إلى إيران، اليوم الثلاثاء: "عشية حلول عيد المساخر (بوريم) أقول للذين يلتمسون القضاء علينا، بمعنى إيران وأتباعها في الشرق الأوسط: قبل 2500 عام سعى عدو فارسي آخر لإبادة الشعب اليهودي وكما فشل آنذاك فإنكم ستفشلون في أيامنا هذه".

وأضاف: "لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية، بحيث لم نقطع مشوار استغرق آلاف السنين عبر الأجيال المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لنظام الملالي الواهم بأن يقضي على قصة نهضة الشعب اليهودي".

وتابع: "نحن لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضًا، مع حكومة كوريا الشمالية".
 
وحول الوجود الإيراني في سوريا، قال نتنياهو إنه لن يسمح لإيران بالتموضع في سوريا ولن يُقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الرد سيكون ساحقا آلاف الأضعاف على أي تهديد.
وختم نتنياهو بالقول: "بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية".
المصدر: روسيا اليوم
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