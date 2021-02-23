أنقرة تردّ على "تحرّش" مقاتلات يونانية بسفينة تركية!

أعلنت وزراة الدفاع التركية أنّها قامت بالردّ فورياً على حادثة "تحرش" 4 مقاتلات يونانية من طراز (F-16) بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تركية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي صباح" التركية، فإنّ المقاتلات اليونانية، تسببت في مضايقة لسفينة الأبحاث "TCG Çeşme" التركية أثناء عملها لإجراء مسح هيدروغرافي علمي وتقني في المياه الدولية في شمال بحر إيجة.واستهدفت الطائرات المقاتلة اليونانية، السفينة التي من المقرر أن تستمر أعمالها في المنطقة حتى 2 آذار، بالقرب من جزيرة ليمنوس، وهي جزيرة يونانية في الجزء الشمالي من بحر إيجه.وقامت إحدى المقاتلات اليونانية بمضايقة سفينة الأبحاث التركية بإطلاق أعيرة على بعد ميلين بحريين من السفينة.من جهتها ذكرت مصادر من وزارة الدفاع التركية بأنّ الردّ كان ضرورياً وجاء للردّ على تحليق مقاتلات يونانية فوق السفينة التركية على ارتفاع ألف متر.واحتجت اليونان الأسبوع الماضي على نشر تركيا لسفينة الأبحاث "TCG Çeşme" فيما وصفته بخطوة "غير ضرورية".