عربي-دولي

أنقرة تردّ على "تحرّش" مقاتلات يونانية بسفينة تركية!

Lebanon 24
23-02-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-796673-637496890996046106.jpg
Doc-P-796673-637496890996046106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزراة الدفاع التركية أنّها قامت بالردّ فورياً على حادثة "تحرش" 4 مقاتلات يونانية من طراز (F-16) بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تركية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي صباح" التركية، فإنّ المقاتلات اليونانية، تسببت في مضايقة لسفينة الأبحاث "TCG Çeşme" التركية أثناء عملها لإجراء مسح هيدروغرافي علمي وتقني في المياه الدولية في شمال بحر إيجة.

واستهدفت الطائرات المقاتلة اليونانية، السفينة التي من المقرر أن تستمر أعمالها في المنطقة حتى 2 آذار، بالقرب من جزيرة ليمنوس، وهي جزيرة يونانية في الجزء الشمالي من بحر إيجه.

وقامت إحدى المقاتلات اليونانية بمضايقة سفينة الأبحاث التركية بإطلاق أعيرة على بعد ميلين بحريين من السفينة.

من جهتها ذكرت مصادر من وزارة الدفاع التركية بأنّ الردّ كان ضرورياً وجاء للردّ على تحليق مقاتلات يونانية فوق السفينة التركية على ارتفاع ألف متر.

واحتجت اليونان الأسبوع الماضي على نشر تركيا لسفينة الأبحاث "TCG Çeşme" فيما وصفته بخطوة "غير ضرورية".
 
وقالت أثينا إنّه على الرغم من أن السفينة كانت تعمل في المياه الدولية، فإنّ مسؤولية إصدار التحذيرات البحرية في ذلك الجزء من بحر إيجه يقع على عاتق اليونان.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2021-02-23
19:00 | 2021-02-23
18:54 | 2021-02-23
18:00 | 2021-02-23
17:30 | 2021-02-23
17:00 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website