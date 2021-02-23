عربي-دولي

في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2021 | 16:30
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وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إكليلاً من الزهور على ضريح "الجندي المجهول" في الكرملين، بمناسبة "عيد حماة الوطن"، تكريماً لذكرى الجنود الذين قضوا في المعارك.

وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، فإنّ بوتين يأتي إلى حديقة ألكسندر في ساحة الكرملين، وسط العاصمة الروسية موسكو، في الـ23 من شباط من كل عام، بمناسبة "عيد حماة الوطن"، لإحياء ذكرى الجنود الذين قضوا دفاعاً عن الوطن.

ويعتبر هذا العيد، الذي يصاف 23 شباط من كل عام، مناسبة "لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ورمزاً للشجاعة والإخلاص للوطن".
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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