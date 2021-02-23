18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
23-02-2021
|
16:30
A-
A+
A+
A-
وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إكليلاً من الزهور على ضريح "الجندي المجهول" في الكرملين، بمناسبة "عيد حماة الوطن"، تكريماً لذكرى الجنود الذين قضوا في المعارك.
وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، فإنّ بوتين يأتي إلى حديقة ألكسندر في ساحة الكرملين، وسط العاصمة الروسية موسكو، في الـ23 من شباط من كل عام، بمناسبة "عيد حماة الوطن"، لإحياء ذكرى الجنود الذين قضوا دفاعاً عن الوطن.
ويعتبر هذا العيد، الذي يصاف 23 شباط من كل عام، مناسبة "لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ورمزاً للشجاعة والإخلاص للوطن".
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
فيديو
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
22:27 | 2021-02-22
22/02/2021 10:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
10:30 | 2021-02-23
23/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
14:12 | 2021-02-23
23/02/2021 02:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
08:43 | 2021-02-23
23/02/2021 08:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: الحريري العائد يحرّك المياه الراكدة الحكومية... تعويل على مبادرة الثنائي الشيعي
Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: الحريري العائد يحرّك المياه الراكدة الحكومية... تعويل على مبادرة الثنائي الشيعي
05:45 | 2021-02-23
23/02/2021 05:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2021-02-23
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: إجراءات إيران انتهاك جديد لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي
19:00 | 2021-02-23
صور تكشف الكثير.. لماذا توسّع "إسرائيل" منشأة ديمونة النووية؟
18:54 | 2021-02-23
الكاظمي يرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات
18:00 | 2021-02-23
صحيفة حكومية إيرانية: مبالغات "المحافظين" في الملف النووي تهدّد بعزلتنا!
17:30 | 2021-02-23
بعد "بيان العلا".. اجتماع قطري - مصري في الكويت!
17:00 | 2021-02-23
المعادن النادرة.. هل تكون أداة الصين لكبح الصناعات العسكرية الأميركية؟
فيديو
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
23/02/2021 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
15:00 | 2021-02-23
23/02/2021 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
21:00 | 2021-02-22
23/02/2021 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact