بعد "بيان العلا".. اجتماع قطري - مصري في الكويت!

أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بأنّ وفدَيْن رسمييْن من قطر ومصر عقدا اجتماعاً في الكويت هو الأوّل بين الجانبين بعد قمّة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان الخارجية القطرية، فإنّ الاجتماع هو "لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان "قمة العلا" بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من كانون الثاني الماضي".

وأضاف البيان: "رحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على "بيان العلا" كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".



وأعرب الجانبان عن "التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا".



ووفقاً للبيان، فقد "تقدم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك".