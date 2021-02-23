الكاظمي يرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، رفضه أن تكون بلاده "ساحة لتصفية الحسابات"، معتبرا أن "الصواريخ العبثية" محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجهاجاء ذلك غداة تعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، إلى قصف صاروخي خلف أضرارا مادية فقط، بحسب الجيش العراقيوقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية إن "الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها"، بحسب بيان رسميوشدد على أنه "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات"، مضيفا أن "العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره"، مؤكدا "أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام"وبوتيرة متكررة تتعرض "المنطقة الخضراء" وقواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في غارة بطائرة مسيرة شنتها واشنطن قرب مطار بغداد، في كانون الثاني 2020وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجماتوكانت فصائل شيعية مسلحة بينها كتائب "حزب الله"، هددت باستهداف القوات والمصالح الأميركية في العراق، إذا لم تنسحب، امتثالا لقرار أصدره البرلمان، ردا على واقعة اغتيال سليماني والقاضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلادوتأتي تصريحات الكاظمي فيما استهدفت أحدث الهجمات الصاروخية الاثنين السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغدادوقال مصدر أمني داخل المنطقة الخضراء إنّ نظام الدفاع المضاد للصواريخ في السفارة الأميركية لم يطلق النار لاعتراض الصواريخ لأنها لم تكن موجهة لتسقط داخل المجمع الدبلوماسيوأكدت ذات المصادر أن صاروخًا واحدًا على الأقل أصاب مقر جهاز الأمن الوطني العراقي القريب من مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية، ما ألحق الضرر بعدة سيارات متوقفة في المكانويتولى تحالف تقوده الولايات المتحدة في العراق منذ 2014 لمساعدة القوات العراقية في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية الإشراف على قاعدة بالقرب من السفارة الأميركيةولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي يعتقد أن الميليشيات الموالية لإيران تقف وراءه، فيما الجيش قال إنه حدد موقع إطلاق الصواريخ في حي شمال بغدادوبعيد هذا القصف حذّرت الولايات المتحدة إيران من أنّها ستحمّلها "المسؤولية" عن أفعال أتباعها في العراق، لكنّها أكدت في الوقت نفسه أنّها لن تسعى لتصعيد النزاعوقال المتّحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "سنحمّل إيران المسؤولية عن أفعال أتباعها الذين يهاجمون الأميركيين" في العراق، موضحاً أنّ القوات الأميركية ستتجنّب المساهمة في "تصعيد يصبّ في مصلحة إيران"ويأتي الهجوم بعد أسبوع من استهداف أكثر من 12 صاروخًا مجمعًا عسكريًا في مطار أربيل بشمال العراق تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويساعد العراق في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية منذ 2014وقتل حينها شخصان أحدهما مقاول أجنبي يعمل في المطار توفي على الفور ومدني توفي متأثرا بجروحه الاثنينوأطلقت مجموعة أخرى من الصواريخ السبت على قاعدة البلد الجوية شمال بغداد حيث يحتفظ العراق بمعظم طائرات إف-16 التي اشتراها من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرةوأصيب وفق مصادر أمنية شخص واحد على الأقل هو مقاول محلي لشركة ساليبورت الأميركية التي تؤمن صيانة الطائراتوتعلن المسؤولية عادة عن الهجمات فصائل غير معروفة يقول مسؤولون عراقيون وأميركيون إنها بمثابة واجهة تتستر خلفها فصائل متشددة موالية لإيران تريد انسحاب القوات الأجنبية من العراق، على غرار "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق"تعهد رئيس الوزراء العراقي بوقف الهجمات الصاروخية لكنه يواجه صعوبة في محاسبة الفصائل المسؤولة، ما يثير حفيظة الولايات المتحدة