قتلى وجرحى برصاص الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان

شهدت محافظة بلوشستان، مواجهات عنيفة بين متظاهرين غاضبين وأفراد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في المحافظة الواقعة جنوب شرقي طهران، إثر مقتل 10 من بائعي الوقود خلال احتجاجاتهم أمام إحدى القواعد العسكرية لـ"الحرس"، وفق ما أوضح ملا مجيد، الناطق الرسمي بلسان "منظمة حقوق الإنسان البلوشي".

وأوضح مجيد لـ"سكاي نيوز عربية" أن بلوشستان المتاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان، تعاني من التهميش والإفقار وقلة الموارد، ما يدفع قطاع كبير منها للعمل في بيع الوقود والنفط عبر الحدود، غير أنه في الفترة الأخيرة "تم بناء سياج حدودي وغلق منافذ البيع المتاحة، مما ترتب عليه حدوث مناوشات فقام أفراد الحرس الحدودي الإيراني بفتح النار بشكل عشوائي على المدنيين، وقتل نحو عشرة أفراد، وإصابة العشرات، وأغلبهم في حالات حرجة داخل مستشفيات باكستانية وإيرانية".

Baluch men are carrying the lifeless body of a "fuel carrier" who was killed by the IRGC yesterday in #Saravan SE #Iran."



Dozens of residents were killed or wounded following yesterday's IRGC attack. #StopKillingFuelCarriers

— IRAN HRM (@IranHrm) February 23, 2021

تقارير تفيد بعشرات القتلى

وبحسب المعلومات التي وثقها الناطق الرسمي بلسان منظمة حقوق الإنسان البلوشي لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن عدد القتلى بلغ نحو 50 شخصا، وقد أثارت هذه الحادثة غضب البلوش فخرجوا في تظاهرات، أمس الثلاثاء في عدة مناطق من بينها؛ منطقة سروان وزاهدان.

ولفت إلى قوع حوادث منها "مهاجمة المواطنين البلوش لمقار حكومية وتدميرها، ومحاصرة بعض مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثوري الأمنية والعسكرية، فضلاً عن قيام بلوش مسلحين بالهجوم على المركز الحدودي الذي تسبب بالحادث، ما أدى إلى هروب الجنود الإيرانيين من مواقعهم، ومن ثم اضطرت الحكومة الإيرانية لقطع كافة وسائل التواصل من إنترنت وكهرباء عن منطقة سروان وزاهدان".

وأفاد مجيد بأن هناك شهود عيان تابعوا أرتال من المركبات التابعة للجيش الايراني بينما كانت متوجه إلى منطقة سروان وزاهدان، وقد اصطدمت في اشتباكات مع المحتجين.