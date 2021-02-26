عربي-دولي

هذا ما قاله لوكاشينكو عن شائعات نقل السلطة إلى أبنائه

Lebanon 24
26-02-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-797601-637499377974621822.jpg
Doc-P-797601-637499377974621822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على الشائعات التي تفيد بخططه نقل السلطة في البلاد إلى أبنائه، وعلى وجه الخصوص ابنه الأكبر.

ونقلت وكالة  "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله، اليوم الجمعة: "أنتم تسمعون الكثير من الأقاويل حول نقل السلطة: الآن سينقل لوكاشينكو السلطة إلى ابنه الأكبر، وسيحكم البلاد. كثيرًا ما قلت إن هذا لم تتم مناقشته مطلقًا ولا يمكن مناقشته في عائلتنا. لن يكون أي من أبنائي رئيساً لبيلاروس من بعدي".

وشدد على أن نجله فيكتور، عندما تم انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا لن يبقى موظفًا في الحكومة، وقال لوكاشينكو:

"اليوم سيتم إقالته من منصب مساعد الرئيس للأمن القومي مع كل العواقب المترتبة على ذلك".
في وقت سابق، أفاد الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية الوطنية في البلاد أن الابن الأكبر للرئيس البيلاروسي، ومساعده للأمن القومي فيكتور لوكاشينكو، تم انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا، ليخلف في هذا المنصب والده الذي يتولى رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيار 1997.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-02-26
14:00 | 2021-02-26
13:31 | 2021-02-26
12:30 | 2021-02-26
12:00 | 2021-02-26
11:45 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website