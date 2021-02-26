هذا ما قاله لوكاشينكو عن شائعات نقل السلطة إلى أبنائه

علق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على الشائعات التي تفيد بخططه نقل السلطة في البلاد إلى أبنائه، وعلى وجه الخصوص ابنه الأكبر.ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله، اليوم الجمعة: "أنتم تسمعون الكثير من الأقاويل حول نقل السلطة: الآن سينقل لوكاشينكو السلطة إلى ابنه الأكبر، وسيحكم البلاد. كثيرًا ما قلت إن هذا لم تتم مناقشته مطلقًا ولا يمكن مناقشته في عائلتنا. لن يكون أي من أبنائي رئيساً لبيلاروس من بعدي".وشدد على أن نجله فيكتور، عندما تم انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا لن يبقى موظفًا في الحكومة، وقال لوكاشينكو:"اليوم سيتم إقالته من منصب مساعد الرئيس للأمن القومي مع كل العواقب المترتبة على ذلك".