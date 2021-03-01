عربي-دولي

توقيع اتفاقية بين البحرين وإسرائيل.. هذا مضمونها!

Lebanon 24
01-03-2021 | 13:30
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وقّعت كلّ من مملكة البحرين وإسرائيل اتفاقية تسمح بتبادل البريد المباشر بينهما، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
 
ولفتت الوزارة إلى أنّ الاتفاق تمّ بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية.
 
 
وكانت تل أبيب والمنامة وقعتا في شهر تشرين الأول الماضي اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد توصلهما إلى اتفاق سلام بوساطة أميركية.
 
ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 أيلول الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وبرعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين.
 
المصدر: روسيا اليوم
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