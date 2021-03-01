توقيع اتفاقية بين البحرين وإسرائيل.. هذا مضمونها!

وقّعت كلّ من مملكة البحرين وإسرائيل اتفاقية تسمح بتبادل البريد المباشر بينهما، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.



At the initiative of 🇮🇱🇧🇭 Ministries of Communication & Foreign Affairs, Israeli & Bahraini postal services signed an agreement enabling cooperation and direct exchange of letters, packages and other services between the countries. taking 🇮🇱🇧🇭 friendship up another notch. https://t.co/jh3Ukqifwc — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 1, 2021 ولفتت الوزارة إلى أنّ الاتفاق تمّ بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية.



وكانت تل أبيب والمنامة وقعتا في شهر تشرين الأول الماضي اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد توصلهما إلى اتفاق سلام بوساطة أميركية.

ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 أيلول الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وبرعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين.