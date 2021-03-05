البابا فرنسيس في العراق... كفى عنفا

في زيارة وصفت بالتاريخية، وصل البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستمر لأيام وتشمل عدداً من المدن والمحافظات العراقية، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الزمنيين والروحيين، وشتشمل المحادثات التركيز على القيم السماوية التي تجمع الأديان وضرورة نبذ العنف والتلاقي على الخير وعلى الإنفتاح على الآخر والعيش معًا في وئام وسلام.

كلمة البابا فرنسيس:

كلمةالرئيس العراقي برهم صالح:

من جهته قال الرئيس العراقي "برهم صالح" في كلمة ألقاها بمناسبة زيارة البابا لبلاده، إن العراق لن يقبل بممارسة الإرهاب باسم الدين، لافتا إلى أن العراقيون يستحقون مستقبلا أفضل.



وأشار صالح إلى أن "العراقيين يفخرون بتاريخ طويل من التعايش الديني بين مختلف الطوائف".



واعتبر الرئيس العراقي أن "العمل لاستئصال الإرهاب والفكر المتطرف وغرس قيم التسامح والتنوع مطلب ملّح، وهو في غاية الأهمية لمستقبل أجيالنا".



وأضاف أن الشعب العراقي "كان ضحية لحروب عبثية وسياسات وقمع شمل كافة المواطنين من مختلف الأديان والطوائف والانتماءات"، لافتا إلى أنه "لا بديل عن عراق مستقل بسيادة كاملة لمستقبل مزدهر".



وشدد صالح على أن هناك تحديات جسيمة تواجه العراق وفي طليعتها إصلاح منظومة الحكم والعدل الاجتماعي والسيادة والحريات، هذا إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.



ودعا إلى عودة المهجرين بما فيهم المسيحيين الذين هجروا العراق، مشيرا إلى أهمية العمل على "إعادة هؤلاء دون إكراه وعبر مغريات كاستتباب الأمن والتنمية الاقتصادية".





وأوضح أنه لا يمكن تخيّل الشرق دون المسيحيين، مؤكدا أن استمرار هجرتهم إلى جانب الأقليات الأخرى سينعكس سلبا على المجتمعات وقيم العيش المشترك والتسامح.



وكان قد وصل البابا فرنسيس اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".



وأفاد البابا في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد: "أنا سعيد بمعاودة السفر.. الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات. شكرا على مشاركتي هذه الرحلة".



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في استقبال البابا في مطار بغداد. وقد نشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنّ " الكاظمي استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق".



وتتضمن زيارة البابا لقاء الرئيس العراقي، برهم صالح، وزيارة محافظة النجف للقاء المرجع الشيعي علي السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.

شاهد #البابا_فرنسيس يغادر #مطار_بغداد الدولي وسط مراسم شعبية تراثية عراقية!#السومرية #البابا_في_العراق #بابا_الفاتيكان #العراق #أهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس pic.twitter.com/MyWraUzpyO — AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) March 5, 2021 #البابا_في_العراق#البابا_فرنسيس



Anticipation builds for #PopeFrancisInIraq



Follow the latest on Pope Francis's historic trip to Iraq here https://t.co/aKoLHOd1jD pic.twitter.com/7mRVn7qm4w — The National (@TheNationalNews) March 5, 2021 و جاءت ردود الفعل على وصول البابا الى العراق على الشكل التالي: شيخ الازهر احمد الطيب

واعتبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، أنّ زيارة البابا فرنسيس إلى العراق "تاريخية وشجاعة"، واصفاً إياها بأنّها "رسالة سلام وتضامن".



وقال شيخ الأزهر: "زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي".





كذلك، رحّب زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق.



ونشر الصدر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "أهلا وسهلا البابا فرنسيس".





#اهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس



— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 5, 2021 الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون





وأضاف: "وكلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعاً لإرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة". رحّب، بزيارة البابا فرنسيس للعراق وقال: "أهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات".وأضاف: "وكلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعاً لإرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة". اهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات.

وكلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعاً لإرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة@Pontifex_ar — General Michel Aoun (@General_Aoun) March 5, 2021 الرئيس الحريري رحّب الرئيس المكلّف، سعد الحريري كما، بالزيارة وقال: "زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والانسانية ورسالة الى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الاسلامي - المسيحي. اننا نتطلع للقاء البابا على ارض لبنان". زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والانسانية ورسالة الى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الاسلامي - المسيحي . اننا نتطلع للقاء البابا على ارض لبنان . — Saad Hariri (@saadhariri) March 5, 2021 الشيخ عبد الامير قبلان ورحب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، بالزيارة لافتاً إلى "أنّنا نعتبرها تاريخية وتحمل دلالات ورسائل مهمة الى بلاد الرافدين التي كانت وما تزال مهد الحضارات وملتقى تعايش الديانات". وتمنى الامام قبلان "ان تثمر لقاءات البابا فرنسيس مع القيادات الدينية والسياسية عن نتائج ملموسة في تعميق التعاون وتعزيز الحوار لما فيه خير الدولتين، وتفعيل القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية التي تنبذ العنصرية والإرهاب والظلم وتؤسس لمشروع مواجهة التطرف والإرهاب والاسلاموفوبيا". علي حسن خليل وكتب عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على "تويتر": "بعد عقد الآلام العظيمة في منطقتنا، ومن قلب العراق يطل وجه المحبة للبابا فرنسيس يلتقي بنور الإرادة الواعية عند السيد السيستاني". وأضاف: "لقاء أديان هي بالأصل واحدة،ولقاء الحقيقة بالحقيقة،في فهم عميق للإيمان كطريق محبةٍ تمر من إنسان إلى إنسان فتصل إلى الله". وختم: "إنها رسالة واحدة: نحن جميعا أخوة". بعد عقد الآلام العظيمة في منطقتنا،

ومن قلب العراق يطل وجه المحبة ل #البابا_فرنسيس يلتقي بنور الإرادة الواعية عند السيد السيستاني

لقاء أديان هي بالأصل واحدة،ولقاء الحقيقة بالحقيقة،في فهم عميق للإيمان كطريق محبةٍ تمر من إنسان إلى إنسان فتصل إلى الله

إنها رسالة واحدة:نحن جميعا أخوة — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) March 5, 2021 سليمان فرنجية من جهته رحب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية بزيارة البابا للعراق في تغريدة قال فيها: "‏زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق رسالة سلام وحوار بين الديانات، وتكريس للمسيحيين بأرضهم على أساس العيش المشترك والايمان الواحد". جبران باسيل و غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر قائلا: "قداسة الحبر الأعظم، بابا المظلومين ونصير الاحرار، وطأت قدماك أرض إبراهيم وحاضنة التنوع الديني والحضاري.مجيئك رسالة سلام وسط الحروب ودعوة الى أهل المشرق ان يحيوا معاً ويتحابّوا.إليك فرنسيس، ومعناه الرجل الحر، يتطلّع بأمل ورجاء المشرقيون المقهورون من بيروت إلى القدس فدمشق وبغداد". ميشال معوض كما غرد النائب المستقيل ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر": "زيارةالبابا فرنسيس التاريخية للعراق تحمل رسالة أمل وسلام الى العراقيين وشعوب المنطقة كافة، في زمن أحوج ما نكون فيه إلى التلاقي وبناء الجسور وبلسمة الجراح". سامي الجميل بدوره غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل عبر "تويتر": "زيارة البابا فرنسيس للعراق تحمل رسالة سلام ومحبة وأمل للعراقيين وكل شعوب المنطقة. وكم نحن بحاجة الى سلام حقيقي". اميل رحمة علق النائب السابق إميل رحمة على زيارة البابا فرنسيس الى العراق ببيان قال فيه: "من أور إلى أورشليم فأنطاكية والإسكندرية، حضور مسيحي مشرقي لم يخب نوره ولا أفل ظله رغم النكبات التي حلت بالمسحيين. إنها إشراقة النور وهل يحجب النور، انها إشعاع الفكر وهل ينطفىء الفكر، انها حضور الله في الإنسان وهل تغيب روح الله عن الذي خلقه على صورته ومثاله".

وفي مستهل زيارته التاريخية للعراق،دعا البابا فرنسيس الى وقف "العنف والتطرف والتحزبات وعدم التسامح"، مشددا على ضرورة "التصدي لآية الفساد" و"تقوية المؤسسات".وقال البابا في القصر الرئاسي في بغداد حيث استقبله الرئيس برهم صالح: "إنني ممتن لإتاحة الفرصة لي لأن أقوم بهذه الزيارة الرسولية، التي طال انتظارها"، مضيفا "أنا ممتن لأنني استطعت أن آتي إلى هذه الأرض، مهد الحضارة، والمرتبطة ارتباطا وثيقا، عبر أبينا ابراهيم والعديد من الأنبياء، بتاريخ الخلاص والتقاليد الدينية الكبرى".وأضاف: "كفى عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم تسامح! فلنعط المجال لكل المواطنين الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد، في الحوار، وفي مواجهة صريحة وصادقة وبناءة".وتوقف عند محاولة العراق خلال السنوات الأخيرة "إرساء الأسس لمجتمع ديموقراطي"، مشددا على أنه من أجل ذلك، "من الضروري أن نضمن مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية، وأن نوفر الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. يجب ألا يعتبر أحد مواطنا من الدرجة الثانية".ويشكل المسيحيون واحدا في المئة من العراقيين البالغ عددهم 4 مليونا، ويشكون من تمييز.وتوقف البابا فرنسيس عند معاناة الأيزيديين، الأقلية التي تعرضت خلال سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من العراق، لاضطهاد كبير، قائلا: "لا يسعني إلا أن أذكر الأيزيديين، بالضحايا الأبرياء للهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية".وأضاف: "لقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني، وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر".من جهة أخرى، دعا البابا إلى "التصدي لآفة الفساد" و "سوء استعمال السلطة وكل ما هو غير شرعي".وقال "لكن ذلك لا يكفي"، وتابع: "ينبغي، في الوقت نفسه، تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية، وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك"، بعد أكثر من سنة على خروج العراقيين بعشرات الآلاف الى الشارع محتجين على الطبقة السياسية في نهاية 2019.