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ابنة ترامب الصغرى خطيبة رجل الأعمال اللبناني الأصل تحمل سيجارة "مشبوهة" في ميامي! (صور)

Lebanon 24
14-03-2021 | 10:00
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا لتيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي تحمل بيدها في أحد فنادق ميامي سيجارة قالت عنها الصحيفة إنها "مشبوهة".

 

وفقا للصحيفة البريطانية، تظهر الصور التي قالت إنها حصرية الابنة الصغرى للرئيس السابق بفستان مزين بالزهور، وتحمل بيدها ولاعة نيون وسيجارة ملفوفة يدويا.

Tiffany Trump is seen holding a VERY suspicious looking cigarette and a neon lighter on Miami balcony https://t.co/I0c8VLLOXj

 
 

وقالت إنه تمت مشاهدتها يوم الثلاثاء الماضي في ميامي، حيث قيل إنها تبحث عن منزل لتنضم لعائلتها بعد انتقالهم إلى فلوريدا الأميركية، وظهرت أيضا وعلى إصبعها خاتم الخطوبة الماسي الكبير الذي تقدر قيمته بـ1.2 مليون دولار.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن "تيفاني غير مدخنة ولم تتم مشاهدتها مسبقا وهي تحمل السجائر، ولكن تمت مشاهدتها هذه المرة وهي تحمل في يدها هذه السيجارة، مما أعطى انطباعا عنها باحتمال تعاطيها المواد المخدرة".

 

وتيفاني ترامب، هي الطفلة الوحيدة للرئيس السابق من زوجته الثانية مارلا مابلز، ونشأت مع أمها في كاليفورنيا، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون في أيار 2020.

 

وكانت أعلنت تيفاني في كانون الثاني الماضي خطوبتها من مايكل بولس نجل رجل الأعمال مسعد بولس، وهو ملياردير لبناني الأصل.

 
 
المصدر: روسيا اليوم
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