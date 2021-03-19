نجل ترامب: لا يوجد زعيم في الولايات المتحدة

قال، دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي السابق، إنه لا يوجد الآن زعيم في الولايات المتحدة، ولكن فقط "بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد"، بعد رفض البيت الأبيض التحدث مباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب الابن على تويتر: "لقد تحدى بوتين جو بايدن في نقاش مباشر من دون نص مُعد. يعلم العالم كله أنه ليس لدينا زعيم في القمة، لا يوجد سوى بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد".



وحسب قوله، فإن معارضي الولايات المتحدة متحمسون الآن لـ "ضعف أميركا".