تغريدة قريبة كامالا هاريس تثير الجدل.. تلميح لعنصرية الشرطة

أثارت تغريدة نشرتها ابنة أخ نائب الرئيس الأميركي جو بادين، كامالا هاريس، ردود فعل غاضبة، حيث لمحّت من خلالها لعنصرية رجال الشرطة في الولايات المتحدة.



وحذفت مينا هاريس التغريدة التي أشارت فيها إلى اعتقادها بأن المسلح الذي قتل 10 أشخاص في كولورادو، هو أبيض اللون، لأن الشرطة احتجزته وهو على قيد الحياة.

وفي تغريدة أخرى قالت مينا: "الرجال البيض ذوو السلوك العنيف يمثلون أكبر تهديد إرهابي لبلدنا".

I deleted a previous tweet about the suspect in the Boulder shooting. I made an assumption based on his being taken into custody alive and the fact that the majority of mass shootings in the U.S. are carried out by white men. — Meena Harris (@meenaharris) March 23, 2021



وأوضحت في تغريدة: "حذفت تغريدة سابقة عن المشتبه به في حادث إطلاق النار ببولدر". وأوضحت في تغريدة: "حذفت تغريدة سابقة عن المشتبه به في حادث إطلاق النار ببولدر".

وتابعت قائلة: "توصلت إلى افتراض كون القاتل أبيض بناء على احتجازه حيا، وحقيقة أن غالبية عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة ينفذها رجال بيض".

وتعرضت مينا، وهي أم لطفلين ومحامية ومؤلفة كتب أطفال، لانتقادات لاذعة الشهر الماضي بعدما تبين أنها تستخدم اسم عمتها لبيع مجموعتها من القمصان النسائية، رغم أن البيت الأبيض أمرها بالامتناع عن القيام بذلك، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت السلطات الأميركية، الثلاثاء، إن شابا في الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بحادثة ولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وبحسب الشرطة فإن المشتبه فيه هو أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين في متجر كينغ سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.