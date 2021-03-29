سيدة أعمال تكشف عن "فضيحة": كنت عشيقة لجونسون (فيديو وصور)

فجرت سيدة أعمال بريطانية فضيحة ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإفصاحها عن أنها كانت على علاقة معه استمرت 4 سنوات رغم أنه كان متزوجا.

"He said to me 'I can't stop thinking about you, I want to date you'" #BorisAffair @Jennifer_Arcuri https://t.co/xYDcNNN1Ei pic.twitter.com/SbJVwmR7M8 — The Mirror (@DailyMirror) March 28, 2021



وكشفت جينيفر أركوري البالغة من العمر 35 لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، عن أنها أقامت علاقة حميمية مع جونسون واعترفت بأنها وقعت في غرامه وكانت تطلق عليه لقب "الإسكندر العظيم". وكشفت جينيفر أركوري البالغة من العمر 35 لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، عن أنها أقامت علاقة حميمية مع جونسون واعترفت بأنها وقعت في غرامه وكانت تطلق عليه لقب "الإسكندر العظيم".

Ah, the picture that shows it was true love...he's combed his hair. 😏#JenniferArcuri #BorisAffair pic.twitter.com/2GZAI2UDEl — Shropshire Green Man (@WhittallClive) March 28, 2021

وأشارت العشيقة السابقة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني البالغ من العمر 56 عاما لم يستطع الابتعاد عنها، وأنهما كان يلتقيان مرة واحدة في الأسبوع في ذروة علاقتهما التي ادعت أنها استمرت بين 2012 و2016.