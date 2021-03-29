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سيدة أعمال تكشف عن "فضيحة": كنت عشيقة لجونسون (فيديو وصور)

Lebanon 24
29-03-2021 | 09:30
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فجرت سيدة أعمال بريطانية فضيحة ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإفصاحها عن أنها كانت على علاقة معه استمرت 4 سنوات رغم أنه كان متزوجا.
 
 


وكشفت جينيفر أركوري البالغة من العمر 35 لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، عن أنها أقامت علاقة حميمية مع جونسون واعترفت بأنها وقعت في غرامه وكانت تطلق عليه لقب "الإسكندر العظيم".
 
وأشارت العشيقة السابقة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني البالغ من العمر 56 عاما لم يستطع الابتعاد عنها، وأنهما كان يلتقيان مرة واحدة في الأسبوع في ذروة علاقتهما التي ادعت أنها استمرت بين 2012 و2016.
 
 


وقالت أركوري إنهما كانا يتواعدان بينما كان جونسون في ولايته الثانية بمنصب عمدة لندن، عندما كان متزوجا من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلر التي أنجبت له ولدين وابنتين. 

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