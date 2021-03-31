تغريدة "غريبة" للقيادة الاستراتيجية الأميركية.. رسالة مشفرة؟ (صورة)

أثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأميركي في "تويتر"، "مخاوف" العديد من مستخدمي الإنترنت.



والرسالة عبارة عن مجموعة فوضوية من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، وتمت إعادة نشر الرسالة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، حيث اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.

وقال أحد مستخدمي "تويتر": "تلك رسالة مخيفة للغاية تتلقاها من القيادة الاستراتيجية الأميركية".



كما أعاد أحدهم نشر صورة للتغريدة قائلا: تغريدة غريبة من القيادة الاستراتيجية الأميركية تنتشر بسرعة قبل أن يتم حذفها!