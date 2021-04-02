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36 قتيلا على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان

Lebanon 24
02-04-2021 | 08:04
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قالت وزارة النقل في تايوان، صباح اليوم الجمعة، إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي البلاد.
وأضاف البيان أن 72 آخرين أصيبوا.

TAIWAN: Transport Minister says at least 36 people have no signs of life from trail derailment. #Taiwan #TrainAccident #Derail #TRAIN pic.twitter.com/ae0WMUOhNw



وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق شرقي البلاد، مضيفة أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وقال البيان "الملاحظات البصرية الأولية تشير إلى أن كثيرين لا تبدو عليهم علامات الحياة".

 

#BREAKING: Taiwan Media Circulating Another Photo Of The Wreckage From The 8th Train Car. #BreakingNews


Photo Credit: Unknown pic.twitter.com/Ac647F4msy


المصدر: سبوتنيك
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