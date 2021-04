رئيس دولة يعلن إصابته بـ"كورونا" رغم تلقّيه اللقاح!

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، عبر حسابه على "تويتر" أنّ الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس "كورونا" الجديد وأنّه ينتظر تأكيد النتيجة وأنّ حالته المعنوية جيدة على الرغم من إصابته بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وبعض الصداع الخفيف.

وقال الرئيس، الذي أتم 62 عاماً في تغريدة: "أنا في حالة بدنية جيدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وكان الرئيس الأرجنتيني قد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" في بداية هذا العام.

Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal.

— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento.