مسلحون يخطفون قسا في هايتي أثناء مراسم كنسية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام في هايتي أن مسلحين مجهولين خطفوا قسا و3 آخرين خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء على فيسبوك، مع انتشار هذه اللقطات بنطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



وظهر في اللقطات المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد الكورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة.



وقالت صحيفة "ميامي هيرالد"، إن الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس وقع في كنيسة في ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس.كما قال شخص لصحيفة "ميامي هيرالد"، إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين، من بينهم عازف بيانو.ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عنه قوله: "إذا حدث هذا فحينئذ يكون كل شيء ممكنا في البلاد، لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة، سواء كانت كنيسة أو مدرسة".وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، التي أصابت الاقتصاد والمجتمع بالشلل.

This is a live video of a family friend and his pastor being kidnapped in Haiti during church service.



God please be with them.



Please pray for their safe return as well as their families. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿#PrayerWarriors #PrayforHaiti pic.twitter.com/hbGL8K69I6