عربي-دولي

ملابس جيل بايدن تعرّضها للانتقادات بسبب "جرأتها".. شاهدوا ماذا ارتدت (صور)

Lebanon 24
06-04-2021 | 10:30
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أشعلت ملابس السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، "حربا" عبر موقع "تويتر" بين منتقديها وأنصارها، بعد أن ارتدت زوجا من الجوارب المنقوشة حيث اعتبرها البعض لا تناسب عمرها.

#JillBiden needs to dress her age. Retweet, if you agree! pic.twitter.com/GDSTCZewpl


ووصلت بايدن البالغة من العمر 69 عاما إلى واشنطن بعد رحلة إلى كاليفورنيا، وتم تصويرها وهي تنزل من طائرتها في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند مرتدية سترة سوداء وتنورة سوداء قصيرة وكعب أسود وزوجا من الجوارب "الجريئة". 


وسرعان ما جذبت ملابس بايدن أنظار العديد من النقاد عبر الإنترنت الذي اعتبروا أن ملابسها "مبتذلة ومحرجة" كما اعتبروا أنها "كبيرة بالسن" لارتداء مثل هذا المظهر الجريء، كما قارنوا ملابسها بملابس السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

 

Who wore it better ?


Jill Biden or First Lady Melania Trump pic.twitter.com/qPOJKNB94Y




وأثارت الانتقادات غضبا بين أنصار جيل، حيث سارع الكثير منهم إلى الرد والإشادة بملابس السيدة الأولى.

وقالت إحدى المغردات إن "ملابس السيدة الأولى هي من أقل اهتماماتنا"، واعتبرت أخرى أنها لو كانت تملك ساقين جميلين كساقي جيل لكانت ارتدت الملابس نفسها.

 

Took a Twitter break yesterday and came back to the right losing their minds over Jill Biden’s patterned stockings and I Really Don’t Care, Do U? pic.twitter.com/e8fjXJrs6L

المصدر: روسيا اليوم
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