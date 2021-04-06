عام على الوباء.. 800 مليون طفل لازالوا محرومين من التعليم بسبب كورونا

أفادت منظمة اليونيسف أن 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لازالوا محرومين من الذهاب إلي المدرسة والتعليم بعد عام من تفشي وباء كورونا، ويواجه الكثير منهم خطر عدم العودة إلى الفصول الدراسية نهائيا مع استمرار الإغلاق لفترة أطول، وفقا لصحيفة الغارديان.وأكدت المنظمة أن المدارس لا تزال مغلقة أو تقدم مزيجا من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي في 90 دولة حول العالم.وقال رئيس التعليم في وكالة الأمم المتحدة، روبرت جينكينز، إن عمليات الإغلاق عطلت تعليم الأطفال بشكل لا يمكن تخيله. وأضاف: "لم أتخيل أن الأمر سيستمر لفترة طويلة. في كل سيناريوهاتنا التي نخطط فيها للاضطراب، لم يتم إثارة هذا الاحتمال أبدًا".وتابع: "في ذروة الوباء، حُرم 1.6 مليار طفل من الذهاب إلى المدارس، وها نحن هنا، بعد مرور عام، لا يزال 800 مليون طفل يعانون من اضطراب جزئي أو كلي في التعليم".وتقول المنظمات الإنسانية إن عمليات الإغلاق ساهمت في تدهور حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، مثل زيادة استخدام عمالة الأطفال وزيادة زواج الأطفال.