الأردن.. نائب عام عمَّان يحظر النشر بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأنّ النائب العام في العاصمة عمَّان، حسن العبداللات، قرّر "وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات".

وقال العبداللات في تصريح لوكالة "بترا"، اليوم الثلاثاء، إنَّ "حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

وكان الديوان الملكي الهاشمي أصدر، أمس الإثنين، بياناً أعلن فيه أنّ الملك عبد الله الثاني أوكل التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين إلى (عمّه) الأمير الحسن بن طلال، لافتاً إلى أنّ الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة، الذي أكّد بأنه "يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".



ووقّع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها أنّه يضع نفسه بين يدي الملك، مؤكداً "أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً".