وزير الخارجية الأردني استقبل نظيره السعودي: أمن المملكتين واحد لا يتجزأ

استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى الأردن يوم أمس الإثنين.وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد حمل وزير الخارجية السعودي رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت "وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الأردن ومصالحه".من جهته، نقل الصفدي "تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دومًا للأردن".وأكد الصفدي وبن فرحان "عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات".وشدّدا على أنّ "أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنّهما يقفان معاً في مواجهة كلّ التحديات".واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.