وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات إلى هذه اللحظة عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.

وتقع إيران فوق خطوط صدع زلزالية كبرى، ما يجعلها من أكثر البلاد عرضة للهزات الأرضية.

M5.1 #earthquake (#زلزال) strikes 37 km E of As Sulaymānīyah (#Iraq) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/oqwoEqibnk