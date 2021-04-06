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عربي-دولي
الرئيس الإسرائيلي ينفجر بالبكاء في الكنيست!
Lebanon 24
06-04-2021
|
20:00
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انفجر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالبكاء، اليوم الثلاثاء، في الكنيست، في كلمته خلال الجلسة المخصصة لتأدية الأعضاء الجدد لليمين الدستورية.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الرئيس الإسرائيلي بكى عندما تحدث عن "الانقسامات التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأعرب الرئيس عن أسفه لأنه ترأس 6 برلمانات خلال فترته الرئاسية البالغة سبع سنوات.
وقال ريفلين محذرا: "إذا لم نتحل بالحكمة الكافية لإيجاد نموذج للشراكة يتيح لنا العيش هنا معا باحترام متبادل والتزام مشترك حقيقي تجاه بعضنا بعضا، فإن صمودنا الوطني سيكون في خطر حقيقي".
وأشارت الصحيفة إلى أن تأدية اليمين في الكنيست الرابع والعشرين بدأت، ظهر اليوم، في وقت يلوح فيه خطر إجراء انتخابات خامسة خلال نحو عامين.
يأتي هذا عقب تكليف الرئيس الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة. وأعطى ريفلين مهلة 28 يوما لنتنياهو لإتمام المشاورات حول الحكومة.
ويأتي تكليف الرئيس الإسرائيلي لزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد سلسلة مشاورات أجراها ريفلين يوم أمس مع جميع الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
المصدر: سبوتنيك
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