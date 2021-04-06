سوريا تعفي بعض القادمين إليها من تصريف 100 دولار على حدودها

قررت الحكومة السورية إعفاء عدد من القادمين إلى البلاد من واجب تصريف المئة دولار، وهو الإجراء المفروض على السوريين العائدين من الخارج قبل دخولهم بلادهم.وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن قرار الإعفاء الذي أقره المجلس في اجتماعه اليوم، يشمل: "المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والركب الطائر (طاقم الطيران) وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار".وكانت الحكومة أصدرت في تموز الماضي قرارا ألزمت بموجبه السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها (بالسعر الرسمي المحدد في نشرة المصرف المركزي) عند دخولهم الأراضي السورية.يذكر أن سعر المركزي يقل عن السعر الحقيقي في السوق السوداء بنحو النصف.