"تسنيم": سفينة "إيران ساويز" تم استهدافها في مياه البحر الأحمر بلغم بحري

أكدت وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة إيرانية لهجوم في مياه البحر الأحمر.ونقلت الوكالة عن مصادر لم تحددها أن سفينة "إيران ساويز" تم استهدافها في مياه البحر الأحمر بلغم بحري ألصق بهيكلها.وأوضحت الوكالة أن "إيران ساويز" ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات "الكوماندوز" الإيرانية في مهماتها لمرافقة سفن تجارية.