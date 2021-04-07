عربي-دولي

ولادة مفاجئة تغيّر مسار الرحلة.. وهذه تفاصيل ما جرى (صور)

Lebanon 24
07-04-2021 | 09:00
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أقدم قائد طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" متوجهة من العاصمة التشادية نجامينا إلى العاصمة المصرية القاهرة على تغيير مسار رحلته، والهبوط بمطار أسوان بسبب حالة ولادة.

وقالت الشركة في بيان لها أمس: "من منطلق اهتمام الشركة الوطنية بعملائها، وحرصها الدائم على سلامتهم التي تضعها في مقدمة أولوياتها،  قام اليوم قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 05:50 مساء (أمس) بتغيير مسار الرحلة، والهبوط اضطراريا في مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بصحبة طفلين ومولودها الجديد، بعد إتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة".

 

 

 

وأضافت أنه "تم إبلاغ قائد الرحلة الطيار محمد مختار بتعرض راكبة تشادية لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة، فأعطى تعليماته لاتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة بمعاونة مساعد قائد الطائرة الطيار سيف الدين جمال".

وأشارت إلى أنه "تم التعامل من قبل أفراد الركب الطائر مع الحالة بشكل سريع واحترافي وتعاونت المضيفات الجويات إيفيلين كمال، رغدة نصرو إيمان أحمد في مساعدة الراكبة".

ولفتت إلى أنه "تصادف وجود الدكتورة ليلي محمد أبو بكر الطالبة بالفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني، حيث وضعت الراكبة بالفعل مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهم بحالة جيدة".

وأضافت أن "الطائرة أقلعت مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة".

المصدر: روسيا اليوم
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